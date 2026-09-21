В Молдавии пьяный военный в поисках дрона врезался в столб

В Молдавии военнослужащий попал в аварию, когда искал залетевший со стороны Украины беспилотник. Оказалось, что военный был пьян. Об этом сообщает пресс-служба инспектората полиции Окницкого района страны.

В ночь на 21 сентября радары зафиксировали пролет неопознанного дрона со стороны Винницкой области Украины. Власти республики вводили временный запрет на полеты гражданской авиации.

Предположительно, беспилотник проследовал над Дондюшанским и Бричанским районами Молдавии, после чего исчез в районе села Табаны. На поиски дрона направили военных.

Один из автомобилей, за рулем которого был 24-летний сержант, врезался в столб. Люди не пострадали, но машина получила повреждения. Выяснилось, что сержант сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нетрезвого водителя начато разбирательство, материалы переданы военной инспекции.

Кишинев, Зоя Осколкова