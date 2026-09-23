Япония требует убрать из Устава ООН термин «вражеские государства»

Из Устава ООН необходимо убрать термин «вражеские государства». С такой инициативой выступила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

По словам главы японского кабмина, по итогам Всемирного саммита ООН в 2005 году была принята резолюция о намерении исключить эти формулировки из документа. «В соответствии с той резолюцией эти упоминания должны быть удалены», – отметила премьер на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Такаити подчеркнула, что Япония гордится тем, какой за последние 70 лет вклад она внесла в дело ООН и как способствовала миру и процветанию.

Напомним, термин «вражеское государство» в Уставе ООН упоминается в статье 53, он относится к любому государству, которое в течение Второй мировой войны являлось врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав. Япония была обозначена как вражеское государство и присоединилась к ООН, подписав и ратифицировав устав организации, где была такая формулировка.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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