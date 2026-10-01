В Азербайджане более 90 человек отравились на свадьбе

В Азербайджане более 90 человек были госпитализированы после отравления на свадьбе. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на минздрав.

Массовое отравление произошло в городе Кюрдамир. Посетители одного из предприятий общественного питания собрались для празднования бракосочетания, после обеда многие пожаловались на симптомы кишечной инфекции.

По последним данным, число пострадавших достигло 92.

Прокуратура проводит расследование. Специалисты надзорных органов взяли образцы продуктов и назначили необходимые экспертизы.

Баку, Зоя Осколкова