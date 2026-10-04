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Три грузовых судна столкнулись у побережья Норвегии

У побережья Норвегии столкнулись три судна – два сухогруза и нефтяной танкер. Об этом сообщает норвежский общественный вещатель NRK.

Инцидент произошел недалеко от прибрежного города Олесунд. Сигнал тревоги поступил в спасательные службы около двух часов ночи.

Суда шли из Нидерландов, Норвегии и Фарерских островов. Два из них удалось взять на буксир и пришвартовать, одно осталось во фьорде. Отмечается, что все суда получили повреждения корпуса, на одном из бортов возникла течь.

Отмечается, что никто не пострадал, эвакуация не потребовалась. Экологический ущерб не зафиксирован.

Надзорные органы выясняют причины аварии.

Осло, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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