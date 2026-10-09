Нобелевскую премию мира присудили бывшему комиссару ООН по правам человека

Лауреатом нобелевской премии мира стала экс-комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй. Об этом сообщили в Нобелевском комитете.

«Нобелевская премия мира 2026 года была присуждена Наванетхем «Нави» Пиллэй «за ее усилия по продвижению мира и международного права», – говорится в сообщении.

Пиллэй в разные годы занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека и была судьей Международного уголовного суда. Позже она возглавляла комиссию ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, а также участвовала в процессах Международного суда ООН.

«Норвежский Нобелевский комитет придает большое значение роли Нави Пиллэй как движущей силы в развитии международной системы права и правопорядка, особо отмечая ее принципиальность в отправлении правосудия, личную честность и исключительное мужество», – подчеркнули в комитете.

Стокгольм, Зоя Осколкова