В США в результате стрельбы погибли 9 человек, среди жертв двое детей

Девять человек, включая двоих детей, погибли в результате стрельбы в американском штате Пенсильвания, передает телеканал CBS.

Инцидент произошел в городе Эри вечером 9 октября. По информации телеканала, огонь был открыт в одном из частных домов. Полиция, получившая сообщение о стрельбе, обнаружила во дворе дома тела двух женщин, а внутри – тела еще нескольких жертв.

Подозреваемый в массовом убийстве совершил суицид. Его мотивы неизвестны.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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