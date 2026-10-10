В США в результате стрельбы погибли 9 человек, среди жертв двое детей

Девять человек, включая двоих детей, погибли в результате стрельбы в американском штате Пенсильвания, передает телеканал CBS.
Инцидент произошел в городе Эри вечером 9 октября. По информации телеканала, огонь был открыт в одном из частных домов. Полиция, получившая сообщение о стрельбе, обнаружила во дворе дома тела двух женщин, а внутри – тела еще нескольких жертв.
Подозреваемый в массовом убийстве совершил суицид. Его мотивы неизвестны.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Москва, Наталья Петрова
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