В Пакистане 18 человек погибли при обрушении крыши в школе

В Пакистане обрушилась кровля в образовательном учреждении. Погибли не менее 18 человек, в том числе 17 детей. Поисково-спасательная операция продолжается.
Инцидент произошел в пакистанском Пешаваре. Спасатели извлекли из-под обломков 18 тел погибших, среди них одна учительница и 17 школьников в возрасте до 13 лет.
Кроме того, более 30 человек пострадали, среди них есть дети в критическом состоянии.
На месте продолжается разбор завалов, не исключено, что количество жертв может вырасти.
Власти проводят расследование причин произошедшего.
Исламабад, Зоя Осколкова
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