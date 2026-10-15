В Пакистане 18 человек погибли при обрушении крыши в школе

В Пакистане обрушилась кровля в образовательном учреждении. Погибли не менее 18 человек, в том числе 17 детей. Поисково-спасательная операция продолжается.

Инцидент произошел в пакистанском Пешаваре. Спасатели извлекли из-под обломков 18 тел погибших, среди них одна учительница и 17 школьников в возрасте до 13 лет.

Кроме того, более 30 человек пострадали, среди них есть дети в критическом состоянии.

На месте продолжается разбор завалов, не исключено, что количество жертв может вырасти.

Власти проводят расследование причин произошедшего.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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