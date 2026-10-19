Еврокомиссия отвергла предложение США вернуться к закупкам российского газа

Еврокомиссия отклонила предложение США возобновить закупки российского газа в рамках процесса мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе. По ее словам, Брюссель сохраняет неизменный курс в отношении России и не отменит ни одной антироссийской санкции как минимум до полного завершения конфликта.

Пинью упомянула о позиции председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ранее прямо заявившей, что ни одна рестрикция против России не будет отменена «до полного прекращения войны», передает ТАСС. Таким образом, Еврокомиссия отказалась увязывать газовые закупки с обсуждением мирного разрешения украинского кризиса.

Представитель Еврокомиссии также напомнила, что саммит ЕС 15-16 октября выразил разочарование решением США смягчить ограничения против России и начать закупать российское дизтопливо. Пинью заявила, что ЕК по-прежнему настаивает на скоординированных санкциях против России со стороны Евросоюза и США, которые якобы могут заставить Россию согласиться на прекращении боевых действий на условиях Киева.

Ранее в Еврокомиссии не раз заявляли, что полный и бессрочный запрет для стран ЕС импортировать российский газ, который вступит в силу с 2027 года, не относится к санкционной политике и останется в силе даже в маловероятном случае отмены европейских ограничений против России.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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