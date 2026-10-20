В Бразилии подросток с мачете ограбил и ранил россиянку

В Бразилии подросток напал с мачете на туристку из России. Женщина получила ранение и попала в больницу.

Инцидент произошел в историческом центре Рио-де-Жанейро. В районе Аркос-да-Лапа недалеко от акведука Кариока 14-летний юноша напал на 57-летнюю российскую туристку и, угрожая холодным оружием, заставил отдать ценности, а затем ударил ее мачете по лицу.

Свидетели нападения вызвали правоохранителей и медиков. Пострадавшую госпитализировали.

Полицейским удалось задержать преступника по горячим следам. В настоящее время он находится под стражей.

Рио-де-Жанейро, Зоя Осколкова