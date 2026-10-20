Власти Норвегии подтвердили переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским сегодня в Осло

Правительство Норвегии анонсировало переговоры спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским во вторник, 20 октября, в Осло по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

Уточняется, что в переговорах также будут участвовать премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Алксандр Стубб.

Власти Норвегии подтвердили, что Уиткофф прибудет в Норвегию, а Кушнер присоединится к беседе по видеосвязи. Их присутствие, как отмечается в сообщении, запросила украинская сторона. Ранее СМИ сообщали, что у зятя президента США выявлен грипп и он примет участие в переговорах онлайн.

«Дипломатические усилия ранее предпринимались в ряде стран, и Норвегия и Финляндия рады возможности продолжить эту работу. Ее цель в том, чтобы направить дипломатические усилия в более конструктивное русло», – прокомментировал предстоящие встречи в Осло Стёре.

Ранее о запланированных переговорах Уиткоффа и Кушнера с Зеленским в Осло сообщал журналист портала Axios Барак Равид. По его данным, Уиткофф после встречи с главой киевского режима отправится в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как ожидается, он представит идеи по разрешению украинского кризиса, разработанные в тесной консультации с украинской стороной и европейскими партнерами.

Осло, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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