Более 80 автомобилей столкнулись в Болгарии: 11 погибших, десятки раненых

В Болгарии 11 человек погибли и еще около 50 пострадали в результате массового ДТП с участием более 80 автомобилей в условиях густого тумана. Об этом сообщает портал БНТ со ссылкой на полицию.

Авария произошла утром 10 ноября на трассе «Фракия» под Зимницей: столкнулись 86 транспортных средств – легковые автомобили, грузовики и автобус. 63 машины пострадали на полосе движения в направлении Бургаса и 23 – на противоположной. На месте погибли 10 человек, еще один скончался в больнице. Еще как минимум 48 человек получили травмы различной степени тяжести. Движение по автомагистрали полностью блокировано.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев в связи с трагедией на трассе «Фракия» отменил все пункты своей программы в Варне после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Радев также отменил заседание правительства страны. Глава кабмина отправил правительственный самолет и два военно-транспортных самолета в Бургас для транспортировки пострадавших в больницы Софии. Сейчас раненых отправляют в больницы Сливена, Ямбола и Бургаса.

Власти создали чрезвычайный штаб по ликвидации последствий происшествия. Спасательная операция на месте ДТП продолжается.

Болгарские СМИ пишут, что причинами массовой аварии стали скользкая дорога и густой туман, из-за которого видимость была не больше 30 метров.

София, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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