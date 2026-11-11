Медведица и три медвежонка убили мать и дочь в Канаде

В Канаде мать и дочь стали жертвами нападения четырех медведей. Об этом сообщает Independent.
48-летняя женщина и ее 20-летняя дочь не вернулись домой после прогулки в лесу в Британской Колумбии. Родственники обратились к правоохранителям. Машину пропавших женщин обнаружили около туристической тропы неподалеку от места жительства.
Позже спасатели нашли тела погибших, рядом находилась медвежья берлога. Экспертиза установила, что женщин убили четыре хищника – медведица гризли и ее годовалые медвежата.
Специалисты службы охраны природы отследили агрессивных животных и ликвидировали в целях защиты местного населения.
Оттава, Зоя Осколкова
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