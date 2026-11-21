Первая леди США Мелания Трамп заявила, что до католического Рождества между Россией и Украиной возможно еще одно локальное прекращение огня.

«Работа по достижению еще одного подобного локального прекращения огня ведется сейчас, и есть вероятность, что до Рождества у нас будет еще одно прекращение огня», – сказала она в эфире телеканала Fox News (цитата по «Интерфаксу»).

«Я бы хотела больше договоренностей о прекращении огня», – подчеркнула первая леди США, напомнив о своем содействии реализации подобной инициативы в херсонских Алешках.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Кремле со спецпосланниками Дональда Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом предложил провести гуманитарную миссию Константиновке в ДНР по опыту Алешек. По его словам, Россия полностью контролирует город и готова обеспечить безопасность операции. Российский лидер отметил, что в Константиновке сейчас остаются около 400-500 мирных граждан, Москва предлагает вывезти их из города. Проведение гуманитарной миссии в Константиновке покажет, кто по-настоящему контролирует этот город, подчеркнул Путин.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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