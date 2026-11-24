Пентагон задерживает поставки на Украину порядка 60 ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot, в том числе из арсеналов европейских стран. Речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3. Отправку ракет, закупленных на деньги западных партнеров Киева, до сих пор не одобрил министр войны Пит Хегсет. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Поскольку ракеты для Patriot производятся в США, любые поставки подлежат обязательному согласованию с американскими властями. По данным FT, в сентябре Украине должны были передать восемь ракет PAC-3, в октябре – 10, в ноябре – еще 10, в декабре – 12. На сегодня ни одна из этих партий не получила экспортной лицензии.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял об остром дефиците ракет для Patriot. На днях он сообщил, что США перестали поставлять Украине даже оплаченные европейскими партнерами ракеты.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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