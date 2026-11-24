Во Вьетнаме взрыв обрушил двухэтажное здание, есть погибшие

Во Вьетнаме прогремел взрыв в двухэтажном доме. По предварительным данным, три человека погибли, еще шестеро получили ранения.

Инцидент произошел в Ханое. В здании на первом этаже располагалось заведение общепита. Предположительно, именно там взорвался газ.

В результате дом превратился в руины, также повреждения получили более десятка зданий в радиусе 15 метров, взрывной волной опрокинуло несколько припаркованных мотоциклов.

В настоящее время известно о трех погибших, одна из жертв проходила по улице, когда прогремел взрыв. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

На месте проводится поисково-спасательная операция. Не исключено, что под обломками могут находиться люди. Причины ЧП устанавливаются.

Ханой, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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