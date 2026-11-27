В Таиланде россиянин выжил после падения с 15-го этажа

В Таиланде гражданин России выпал с 15-го этажа и выжил. Об этом сообщает телеканал AmarinTV.

Инцидент произошел в одном из кондоминиумов в курортном городе Паттайя. 30-летний россиянин выпал с балкона и упал в бассейн, расположенный на четвертом этаже здания. Пострадавшего с многочисленными ушибами доставили в городскую больницу.

Правоохранители не обнаружили у него в номере следов борьбы. Предположительно, мужчина употребил наркотики, зашел в соседнее помещение, где проходил ремонт и не было ограждения, потерял равновесие и упал вниз.

Обстоятельства случившегося правоохранители рассчитывают установить после того, как состояние пострадавшего позволит его опросить.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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