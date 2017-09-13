В Италии семья погибла в кратере вулкана

В Италии 11-летний мальчик и его родители погибли в кратере действующего вулкана. По предварительным данным, причиной смерти стало пренебрежение правилами безопасности.

Трагедия произошла на Флегрейских полях – вулканической зоне, которую ежегодно посещают тысячи туристов. Вероятно, недавние дожди размыли дно кратера вулкана Сольфатара, пишет LaRepubblica.

По версии следствия, мальчик Лоренцо перелез через ограждения и упал в кратер, где очень высокая температура и горячая грязь. Родители пытались спасти ребенка, но также получили смертельные ожоги.

У супругов остался еще один семилетний сын, вся семья погибла у него на глазах. В настоящее время мальчика передали на попечительство бабушки и дедушки, кроме того, с ним работают психологи.

Неаполь, служба информации РИА «Новый День»

Неаполь. Другие новости 08.09.17

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