В Италии мужчина пытался отверткой пропороть картину Гитлера

На выставке в Италии посетитель пытался распороть картину лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера отверткой. Охрана помешала злоумышленнику нанести вред, однако задержать его не удалось.

Инцидент произошел в ходе выставки «Музей безумия» в итальянском городе Сало. Неизвестный мужчина бросился к картине с криками «Сволочь!» и намеревался испортить произведение искусства, сообщает Deutsche Welle.

Охранники оттащили посетителя от полотна. Уточняется, что он не успел нанести серьезного вреда.

Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. Примечательно, что владелец картины, коллекционер из Германии, не стал обращаться по этому факту к правоохранителям.

На выставке «Музей безумия» представлены около 200 произведений искусства, которые были созданы людьми с нарушениями психики, либо посвященные теме умопомешательства. Работа Гитлера впервые стала доступна публике.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 03.10.17

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