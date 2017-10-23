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Понедельник, 23 октября 2017, 14:58 мск

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Италия

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Итальянские области Ломбардия и Венето проголосовали за автономию

Итальянские области Ломбардия и Венето проголосовали за автономию

В двух регионах Италии прошли референдумы за расширение автономии. Жители Ломбардии и Венето высказались за большую независимость от центра страны. Власти областей намерены добиться от Рима сокращения своих взносов в бюджет.

Ломбардия со столицей в Милане и Венето с региональным центром в Венеции являются самыми богатыми регионами Италии. В областях проживают четверть жителей страны, они делают треть ВВП государства. При этом Ломбардия перевела в казну в виде налоговых отчислений на 54 млрд евро больше, чем получила в качестве субсидий от правительства, Венето – 15,5 млрд евро, пишет DW.

В обоих регионах правит партия «Лига севера», руководство которой намерено добиваться от Рима большей независимости. В частности, власти областей хотят иметь больше полномочий в сфере экологии, здравоохранения, образования и инфраструктуры. Кроме того, они хотят самостоятельно решать вопросы безопасности и миграции.

На референдумах более 90% участников голосования высказались за расширение автономии. В Ломбардии проголосовали 40% жителей, в Венето – 60%. Плебисцит считается состоявшимся при явке в 50%.

Несмотря на то, что референдумы были легальными, то есть согласованы с правительством в отличие референдума в испанской Каталонии, результаты голосований не имеют обязательного характера для центрального правительства в Риме.

Рим, Зоя Осколкова

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