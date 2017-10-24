Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 октября 2017, 10:34 мск

российское информационное агентство 18+

Италия

,

Жительница Италии на протяжении трех лет потеет кровью

Жительница Италии на протяжении трех лет потеет кровью
Фото: Repubblica.it

В Италии госпитализировали 21-летнюю девушку, у которой вместе с потом выделяется кровь. При этом видимые повреждения кожи отсутствуют.

Итальянка рассказала врачам, что три года страдает от неизвестного недуга. Кровавый пот выделяется в то время, когда она испытывает стресс, приступы длятся от одной до пяти минут. В результате девушка была вынуждена сократить общение с людьми, что только усугубило ее психическое состояние, пишет The Independent.

Медики госпитализировали девушку и провели тщательное обследование. В результате было выявлено редкое заболевание – гематидрозом. Стенки сосудов пациентки оказались настолько истощены, что пот смешивается с кровью и просачивается сквозь кожу.

Девушка пропила курс препаратов для укрепления сосудистой системы, а также лекарства для снижения уровня стресса, что уменьшило частоту приступов, однако полностью от болезни итальянка не избавилась.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 23.10.17

Итальянские области Ломбардия и Венето проголосовали за автономию. / В Италии задержали брата ликвидированного в Марселе террориста. / Берлускони подарил Путину постельное белье.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Италия, все новости

Итальянские области Ломбардия и Венето проголосовали за автономию

В Италии задержали брата ликвидированного в Марселе террориста

Берлускони подарил Путину постельное белье

В Италии мужчина пытался отверткой пропороть картину Гитлера

Наука /

Итальянские ученые нашли безопасное место на Марсе для создания колонии землян

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости