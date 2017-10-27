На поле в Италии появился гигантский портрет Ким Чен Ына

В провинции Верона фермер Дарио Гамбарин изобразил на своем поле огромный портрет лидера КНДР Ким Чен Ына. Таким образом, художник пытается привлечь внимание к напряженной ситуации на Корейском полуострове.

Итальянец давно прославился тем, что изображает на своем земельном участке мировых лидеров с помощью сельскохозяйственной техники. Таким способом фермер обращается к общественности. В июле он с помощью трактора и плуга создал портрет президента России Владимира Путина, приурочив свою работу к саммиту G20.

В этот раз темой картины стал лидер КНДР Ким Чен Ын, портрет сопровождает надпись «Опасность» на английском, передает итальянское издание L'Arena. В комментарии к своей работе Гамбарин отметил, что желает скорейшего разрешения конфликта на Корейском полуострове именно дипломатическим путем.

Верона, Зоя Осколкова

Верона. Другие новости 27.10.17

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