Италия теряет мозги: каждый третий молодой человек не может найти работу и готов покинуть страну

Италия пополнила список стран, откуда идет поток трудовой миграции за счет образованных молодых людей. Как сообщила ведущий научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Прорва РАН Агнесса Авилова, безработица, особенно, среди молодого поколения стала одной из главных проблем, с которыми столкнулось итальянское общество.

«Италия – самая медленнорастущая экономика в ЕС. В прошлом году Италия впервые за 10 лет имела рост ВВП 1,5% – но это всё равно ниже среднего его прироста в еврозоне», – сказала Авилова, выступая на пресс-конференции в Москве.

Эксперт подчеркнула, что практически каждый третий молодой человек в Италии является безработным. «Это очень серьезное обстоятельство. В стране огромное количество безработных молодого возраста – от 18 до 34 лет. До 34% молодежи этого возраста не имеет работы», – констатировала Авилова.

По её словам, это приводит к массовому оттоку молодежи и утечке мозгов.

«В прошлом году из страны в поисках работы уехало 50 тысяч молодых итальянцев», – отметила Авилова и добавила, что речь идет об образованных людях.

«Большая часть специалистов с университетскими дипломами», – сказала эксперт.

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