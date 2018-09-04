В Риме древние достопримечательности рушатся на глазах у туристов

В исторической части столицы Италии на днях обрушились части сразу двух древних зданий – церкви Сан-Джузеппе-дей-Фаленьями и Римского форума.

По данным итальянских СМИ, в старинном храме переломились перекрытия потолка, крыша рухнула внутрь. Прокуратура проводит проверку, в частности, есть вопросы к службам, отвечающим за поддержание здания в надлежащем виде.

Кроме того, на глазах у ошеломленных туристов рухнула часть древних стен Римского форума. Обвал произошел со стороны улицы Монте-Тарпео. Отмечается, что пострадавших при обрушении не было.

Место происшествия оцеплено полицией. Проводится проверка.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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