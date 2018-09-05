За перекус в центре Флоренции туристам грозит штраф в 500 евро

Власти Флоренции решили наказывать туристов, которые едят прямо на улицах. За перекус в центре города грозит штраф в размере 500 евро.

Как сообщают итальянские СМИ, запрет действует на улицах Виа де Нери (Via de` Neri), Пьяццале дельи Уффици (Piazzale degli Uffizi), Пьяцца дель Грано (Piazza del Grano) и Виа делла Нинна (Via della Ninna). Кушать на тротуаре и ступеньках домов нельзя с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 22:00.

По словам местных властей, туристы покупают еду в магазинах и ресторанах и устраивают пикники прямо посреди улиц, тем самым мешая проходить жителям к их домам.

В настоящее время в центре Флоренции дежурят волонтеры, которые объясняют иностранцам новые правила. Однако пока они не имеют полномочий выписывать штрафы.

Флоренция, Служба информации РИА «Новый День»

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