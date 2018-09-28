Фонтан из просекко: на заводе в Италии взорвалась цистерна с вином

На итальянском винном заводе в городе Фонтанелле (провинция Тревизо) взорвалась цистерна с игристым вином. В результате образовался настоящий фонтан из просекко.

Видео с места аварии опубликовало издание La Sicilia. Из огромной вертикальной металлической цистерны выливается пенистый напиток. По предварительным данным, из бочки вытекло не меньше 30 тонн игристого вина.

По всей видимости, в цистерне слишком сильно поднялось давление, швы не выдержали и разошлись. Предположительно, причиной аварии стал человеческий фактор.

В 2018 году уровень собранного урожая винограда в Италии превысил прошлогодние показатели на 10%. Итальянские виноделы надеются получить хорошую прибыль.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 13.09.18

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