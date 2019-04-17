Драки, ДТП, кражи, наркотики: военнослужащие США терроризируют север Италии

В итальянском городе Виченца, где находится крупнейшая в Европе военная база армии США и казарма «Ederle», началось совместное патрулирование военной полиции США и военнослужащих итальянского Корпуса карабинеров. Правоохранительные органы приступили к контролю за соблюдением запрета на появление военнослужащих США в местных питейных заведениях, в частности, в пабе «Custom», расположенном у ворот базы.

Запрет был введен Дисциплинарной комиссией армии США с применением к нарушителям санкций: от удержания части зарплаты до запрета проживания вне казармы. Поводом для таких мер стали участившиеся случаи ЧП с участием американских солдат. За 2018 год было зарегистрировано 550 правонарушений, совершенных военнослужащими армии США: драки, ДТП, кражи и торговля наркотиками. В отношении виновников было заведено 48 уголовных дел.

В Виченце, на базе и в городе, проживают 15 тысяч граждан США (военнослужащие и члены их семей). За порядком следят 150 карабинеров и 65 сотрудников военной полиции США.

Местные жители-итальянцы уже давно выражают протесты против чересчур шумного и буйного соседства с янки. В городе неоднократно проводились демонстрации за закрытие базы.

Совершенно дикий случай произошел в Виченце в июле 2014 года: двое военнослужащих армии США Эдил МакКу и Джерелл Ламаркус Грей похитили 24-летнюю румынскую проститутку на шестом месяце беременности и несколько часов зверски насиловали ее. После установления личности насильников, выяснилось, что Грей находился под следствием по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней итальянки, совершенном в ноябре 2013 года.

Веченца, Всеволод Гнетий

Веченца. Другие новости 17.04.19

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