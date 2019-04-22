Порнозвезда Чиччолина обанкротилась: на торги выставлены даже трусы

Первая и пока единственная в мире порнозвезда – бывший депутат парламента Италии Илона Сталлер, более известная под псевдонимом Чиччолина, оказалась на грани банкротства. Ее пожизненную пенсию в размере 3 тысяч евро в месяц, которую она получила за работу в парламенте страны, урезали, а затем по требованию Агентства налоговых поступлений и вовсе описали в качестве обеспечительной меры за неуплату налогов.

Подвели порнозвезду огромные неоплаченные счета по ЖКХ за ее большой пентхаус площадью 250 квадратных метров. Раньше вместе с ней там проживали стая белых голубей и бенгальский тигренок, которого ей подарила коллега по цеху порнозвезда Рамба. Птиц пришлось выпустить на волю, а тигренка подарить ввиду стесненных материальных обстоятельств.

Кредиторы уже выставили на аукцион за долги и пентхаус и знаменитый белый рояль Чиччолины. А теперь она сама выставила на аукцион в соцсетях свое платье, в котором впервые появилась в парламенте Италии, и свои собственные трусики, за которыми, по слухам, фетишисты уже открыли настоящую охоту.

Дебют Чиччолины в итальянском парламенте. Источник: Instagram

Кстати, впервые в парламенте порнозвезда появилась тоже без трусов, а на вопрос журналистов тогда заявила: «Я не считаю их предметом острой необходимости».

По словам Чиччолины, последние три года она не имела половых контактов ни с мужчинами, ни с женщинами.

Рим, Всеволод Гнетий

Рим. Другие новости 17.04.19

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