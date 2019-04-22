В Италии обезврежена банда костоломов: увечили людей, ради страховых выплат

В Палермо правоохранительные органы обезвредили организованную преступную группировку, специализировавшуюся на мошенничестве со страховыми выплатами. Бедным и неимущим итальянцам преступники предлагали изувечить их за деньги.

По данным итальянской прессы, ОПГ имела четкую организационную структуру: во главе стояли «вампиры», рангом пониже – «палачи-костоломы», увечившие людей, а на низовом уровне находились вербовщики, подыскивавшие потенциальные жертвы.

В ходе операции были задержаны 42 человека, для 11 из которых мерой пресечения было избрано содержание под стражей. Всего же под следствием находятся 247 человек, включая жертв членовредительства, которые проходят как пособники. Предполагаемый ущерб, нанесенный страховым компаниям, оценивается в 1,6 миллиона евро.

Преступная схема действовала следующим образом: вербовщик находил потенциальную жертву и предлагал ей за деньги инсценировать ДТП с причинением тяжкого расстройства здоровью. Затем в дело вступали «костоломы-палачи», которые в буквальном смысле тяжелыми чугунными дисками и мешками, наполненными кирпичами, ломали несчастным руки и ноги. Жертвам членовредительства обещали 30% от полученной страховки, но в действительности они этих денег никогда не получали. Им выплачивали «авансом» по установленной таксе: 500 евро за сломанную руку, 1 тысячу евро за две сломанные ноги, и 1 тысячу 500 евро за обе сломанные ноги и одну сломанную руку. Потом их бросали на произвол судьбы.

Одна из жертв членовредительства Сабина Тессиер сообщила, что ей «сделали несколько переломов, а потом еще нанесли глубокий и длинный порез ржавым ножом». Джакома Тантилло пожаловался, что ему обещали сломать только руку на уровне локтя, «днако затем еще переломали и ребра, а в довершение еще и исцарапали тело железными граблями». Жертвам говорили, что им сделают обезболивающие уколы, однако это было фикцией, поскольку сразу после причинения увечий жертв отвозили в местные больницы, а там все должно было быть «натуральным» – и страдания, и боль.

На след преступников полиция вышла случайно, начав расследование по факту смерти тунисца Хадри Якуба, тело которого со страшными увечьями было доставлено в больницу, а подставные «свидетели» заявили, что он стал жертвой ДТП. В ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что мужчину накачали крэком и в бессознательном состоянии ломали кости. Однако костоломы перестарались и убили мужчину.

Согласно показаниям одного из членов банды, только он один изувечил 120 человек.

Среди арестованных – адвокат, специализирующийся на тяжбах со страховыми компаниями, его практикант-ассистент, и несколько экспертов-оценщиков страховых компаний.

Следствие продолжается.

Палермо, Всеволод Гнетий

Палермо. Другие новости 22.04.19

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