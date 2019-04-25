В Италии католический священник стал фигурантом уголовного дела после эксгумации тела своей матери

В городе-спутнике Неаполя Аннунциата настоятель церкви Св. Альфонса – Франко Галло временно отстранен от служения и находится под следствием. Местная прокуратура завела против падре уголовное дело за надругательство над трупом и еще несколько дел об административных правонарушениях, связанных с незаконной эксгумацией и нарушением неприкосновенности захоронения.

Источник: fidelityhouse.eu

Католический священник Франко Галло вскрыл захоронение собственной матери, извлек ее тело и выставил его в раке под стеклом в собственной церкви «для почитания». История выплыла на поверхность совершенно случайно: наряд полиции прибыл в церковь с просьбой определить под домашний арест заключенного, не имевшего ни собственного жилья, ни родственников или друзей, могущих временно приютить его.

Католический падре провел правоохранителей в ризницу, попутно показав им раку с телом матери под стеклом. По словам Франко Галло, таким образом он намеревался ежедневно «почитать» свою мать, посвятившую ему всю свою жизнь. Тело было размещено в проходе между ризницей и домом священнослужителя при церкви. По характеру и месту расположения, рака напоминала ковчеги с мощами блаженных или святых. Доступ к раке не был всеобщим но, тем не менее, был свободным для ограниченного круга лиц из числа прислуживающих священнику.

Дона Галло нисколько не смутили ни временное отстранения от ведения службы, ни заведенные против него уголовные и административные дела.

Тело умершей было наполовину разложившимся и наполовину мумифицированным и, в таком состоянии, совершенно не подлежащим эксгумации.

Неаполь, Всеволод Гнетий

Неаполь. Другие новости 24.04.19

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