В Италии из-за взрыва обрушился жилой дом

В Италии в результате взрыва обрушился жилой дом. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка бытового газа.

Взрыв произошел в городе Гориция на севере, сообщают итальянские СМИ. Двухэтажный дом состоял из трех квартир. На месте работают экстренные службы. По последним данным, два человека погибли. Не исключено, что под завалами могут быть люди.

По словам очевидцев, на месте ощущается сильный запах газа. К дому также подъехали специалисты газовой службы, чтобы остановить утечку.

Кроме того, на месте происшествия работают восемь пожарных расчетов, оснащенных специальной техникой, и карабинеры, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 18.06.19

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