В Италии при извержении вулкана погиб турист

На итальянском острове Стромболи началось извержение вулкана. Один из туристов оказался слишком близко к вершине и в результате погиб.
Как сообщили в пожарной службе сицилийского города Мессина, местные жители слышали несколько взрывов, вулкан выбросил столб дыма, по склону горы стекают два потока лавы, сообщает ANSA.
Два туриста в этот момент оказались у вершины, в результате один из них погиб, второй получил ранения.
Из населенного пункта Джиностра эвакуированы 70 человек. Береговая охрана заявила о готовности вывезти с острова всех желающих, однако не видит необходимости в полной эвакуации.
Рим, Служба информации РИА «Новый День»
Рим. Другие новости 20.06.19
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