В метро в Италии столкнулись поезда, есть пострадавшие

В подземке итальянского Неаполя произошло столкновение нескольких поездов. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Инцидент произошел в северной части города на наземном участке путей, сообщает Il Mattino. По данным издания, столкнулись три состава, один из которых ехал без пассажиров. Движение на всей линии приостановлено.

В результате ЧП легкие травмы получили пять человек. Среди пострадавших нет граждан РФ, уточнили в посольстве России в Италии.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Есть несколько версий: отказ тормозов, потеря управления и проезд на запрещающий сигнал.

Неаполь, Служба информации РИА «Новый День»

Неаполь. Другие новости 05.01.20

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