Итальянские ученые выделили штамм китайского вируса и готовы делиться им со всем миром

Итальянские ученые смогли выделить и изолировать новый штамм коронавируса из Китая.

Сделать это смогли сотрудники национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что китайские учёные выделили штамм нового вируса ещё десять дней назад, но до сих пор не предоставили его другим странам. По его словам, открытие позволит исследовать механизм заболевания для развития методов лечения и завершения разработки вакцины, сообщают «Евроньюс».

«Изолировать вирус – значит получить больше возможностей для его изучения и понимания, мы сможем проводить испытания эффективных способов сдерживания распространения инфекции. Всей информацией мы в ближайшее время поделимся с международным сообществом», – отметил глава итальянского Минздрава, которого цитируют «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 31.01.20

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