В Италии сошел с рельсов скоростной поезд

В Италии произошла авария на железной дороге – сошел с рельсов скоростной поезд. По последним данным, погибли два человека, 30 получили ранения.

Как пишет газета Corriere della Sera, инцидент произошел на участке между Миланом и Болоньей. Поезд «Красная стрела» попал в аварию близ Лоди. Отмечается, что с рельсов сошли первые два вагона состава.

Сначала сообщалось об одном погибшем – машинисте поезда и одном пропавшем без вести. Позже стало известно, что жертвами крушения стали два человека. Еще 30 пострадали, двое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время движение по скоростной ветке Милан – Болонья приостановлено. Причины аварии выясняются.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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