У итальянки между зубами выросли волосы

У жительницы Италии выросли волосы между зубов. Медики были шокированы и не могут точно объяснить причину подобной аномалии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.

Впервые девушка обратилась к врачам десять лет назад. Тогда волосы, очень похожие на ресницы удалили, а пациентке назначили гормональные препараты. Однако девушка по какой-то причине прекратила лечение, в результате волосы выросли вновь и в этот раз их было значительно больше.

Сотрудники Университета Кампании Луиджи Ванвителли взяли образцы волос и тканей десен для анализа. Выяснилось, что подобное уже встречалось в медицинской практике, хотя и редко. За последние 60 лет было описано только пять случаев появление волос в ротовой полости.

По словам ученых, вероятнее всего волосы начали расти на деснах из-за гормонального дисбаланса. Впрочем, пока специалисты не торопятся делать выводы и продолжают собирать информацию об этом явлении.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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