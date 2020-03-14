В больницах Италии кризис из-за коронавируса – приходится выбирать, кого лечить

Ситуация в итальянских больницах гораздо хуже, чем об этом сообщают в СМИ. Нагрузка на них из-за коронавируса настолько высока, что врачам приходится отдавать приоритет пациентам, у которых больше шансов выжить. Об этом Euronews рассказал медбрат миланской больницы Фатебенефрателли Мауро Д'Амброзио.

Главная проблема, с которой сталкиваются итальянские врачи, – недостаток мест в больницах, связанный не только с числом пациентов, но и с течением болезни. По словам Д'Амброзио, среднестатистический пациент проводит в палате интенсивной терапии около 6 дней, но больным тяжелой формой COVID-19 требуется больше двух недель. По словам медбрата, если у пациента серьёзные проблемы со здоровьем с инициальными шансами выжить, врачам приходится делать выбор в пользу того больного, которого ещё можно спасти – ему и достаётся койка и другие больничные ресурсы.

«Наш персонал находится в постоянном стрессе, – добавил Д'Амброзио. – В некоторых отделениях, на одного медбрата или медсестру приходится 12-14 пациентов, а должно быть 6. Из-за того, что отделению интенсивной терапии нужно больше специалистов, в других отделениях не хватает персонала».

Для медсестры, работающей в городе Комо итальянской провинции Ломбардия Моники Тромбетты, работа теперь сопряжена с постоянным страхом. «Мы очень устали и боимся, – сказала она. – Правительственные указы меняются каждый день. У нас нет четких инструкций по борьбе с этим новым вирусом, и мы чувствуем себя немного брошенными».

По ее словам, из боязни заразить родных и близких медсестры часто боятся возвращаться домой. Персонал больниц часто оказывается на карантине, что создает еще большую нагрузку на систему.

Другая медсестра, работающая в Ломбардии – регионе, который больше всего пострадал от COVID-19, и пожелавшая остаться анонимной, сказала Euronews, что ситуация в стране «намного хуже, чем об этом говорят в СМИ». «У нас в больнице сотни случаев, половина нашего операционного блока – это пациенты с COVID-19, – добавила она. – Анестезиологи вынуждены выбирать, кого прикреплять к аппарату вентиляции лёгких.

После Китая Италия больше всего пострадала от вспышки новой инфекции. В стране зарегистрировано больше 12 тыс. случаев заражения, больше тысячи человек скончались. Во всей стране введен карантин. Передвижение ограничено, рестораны и все магазины, кроме продуктовых, закрыты, сообщает «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

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