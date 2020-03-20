25 марта Италия существенно ужесточит коронавирусный карантин для граждан

Власти Италии готовятся к ужесточению карантинных норм. Ситуация с заражением коронавирусом в стране продолжает ухудшаться, а по числу погибших Италия уже перегнала Китай. Уже более 41 тысячи итальянцев заражены, умерло более пяти тысяч.

Как сообщает сегодня газета corriere.it, на улицы городов готовятся выйти 20 тысяч солдат. Они будут помогать поддерживать порядок и прекращать случаи нарушения карантина. Первые военнослужащие прибыли накануне в Кампанью и на Сицилию, другие – ждут распределения в остальные регионы, в том числе в Рим. Ожидается, что новые нормы карантина – более жесткие – правительство Италии примет 25 марта. Пока же идет сбор пожеланий от глав регионов и мэров. В частности у ​​премьер-министра Джузеппе Конте уже имеется настоятельная просьба сократить время работы магазинов – вплоть до того, чтобы не разрешать им открываться по воскресеньям и всего на три часа по субботам.

Полный запрет на появление людей по любым потребностям на улицах предлагается ввести с 7 часов вечера.

Чиновники правительства Италии также обсуждают возможное ужесточение правил по прогулке с животными – собак можно будет выводить на улицу только возле дома. Возможно, будет введен и полный запрет на занятия спортом на улице, потому что многие итальянцы используют его как предлог для встреч с друзьями. Видимо, все идет к тому, что если и будет разрешено бегать – то только в одиночку и без остановок.

Что касается образовательных учреждений, то планируется не открывать школы и вузы до 19 апреля или (это более жесткий вариант) – до 3 мая. Возможно так же, что учебный год закончится и вовсе без возвращения учащихся в классы. Все контрольные и экзамены пройдут дистанционно.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 20.03.20

Названы 10 стран, наиболее пострадавших от нового коронавируса. / Италия обогнала Китай по смертности от коронавируса. / Карантин в Италии не закончится 3 апреля. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»