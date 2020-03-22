В Италии новый «рекорд» – от коронавируса умерло почти 800 человек

Новый страшный рекорд поставлен в Италии. За сутки от коронавируса там умерло 793. Распространение болезни пока не удаётся взять под контроль, несмотря на меры карантина.

На ежедневной пресс-конференции в Риме глава Гражданской обороны Анджело Борелли заявил, что за сутки на Аппенинском полуострове зарегистрировали 4820 новых случаев, общее число заражённых превысило 42 680.

Как сообщает «Евроньюс», больницы страны перегружены, и врачи работают на износ. К примеру, в больнице Кремоны – небольшого городка в Ломбардии, где COVID-19 распространяется наиболее быстро, в отделении интенсивной терапии каждый день ведут борьбу с вирусом не на жизнь, а на смерть. Все места в отделении заняты больными с осложнениями от коронавируса. Созданная на скорую руку дополнительная палата заполнилась за один день. Персонал работает круглосуточно с небольшим перерывом, чтобы переодеться, поесть и поспать.

Учитывая масштаб эпидемии, Италия срочно нуждается в квалифицированных медицинских кадрах и оборудовании. Первая партия из заказанных правительством у КНР 8 миллионов хирургических масок отгружена производителями провинции Гуандун и в ближайшее время вылетит по назначению, сообщает «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 21.03.20

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