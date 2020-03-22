Север Италии ужесточает карантин из-за коронавируса

Ломбардия – регион Италии, наиболее пострадавший от коронавируса – ужесточает карантин для жителей. Согласно новым правилам, объявленным поздно вечером в субботу, спорт и физическая активность на улице, даже индивидуального порядка, запрещены. Эти меры предпринимаются в связи с тем, что за минувшие сутки от COVID-19 в Италии умерло почти 800 человек – и это новый рекорд смертности для страны. Всего летальность от инфекции среди итальянцев составила уже 4825 случаев, и этот показатель превысил китайский.

На Ломбардию приходится 3095 смертей, для похорон уже не хватает мест на кладбищах.

Глава региона Аттилио Фонтана в своем заявлении по поводу сложившегося кризиса сообщил, что предприятиям предложено остановить всю работу, за исключением жизненно важных для них операций. Будут остановлены все стройки. Прекращают работу все еженедельные рынки. Больше нельзя пользоваться торговыми автоматами. Продолжат работу больницы и общественный транспорт.

На помощь итальянским медикам приходят китайские коллеги, восемь бригад врачей из России также отправляются на Аппенины.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 22.03.20

В Италии новый «рекорд» – от коронавируса умерло почти 800 человек. / В Италии от коронавируса за сутки умерло более 600 человек. / Коронавирус: когда закончится вспышка и мир вернется к нормальной жизни. Читать дальше

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