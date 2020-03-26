За сутки в Италии выявлено почти 3,5 тысячи больных коронавирусом, почти 700 погибло

В Италии наблюдается небольшое снижение темпов распространения коронавирусной инфекции: за последние сутки выявлен 3491 случай, накануне – 3612.

Cкончались 683 человека, на 60 человек меньше, чем днем ранее. В целом число жертв превысило 7,5 тыс. Общее число инфицированных в стране, включая жертв и вылечившихся, с начала эпидемии составляет около 75,5 тысяч, сообщает «Евроньюс».

На всей территории Италии с 10 марта действует строгий карантин, срок этих мер истекает 4 апреля, но власти не исключают, что он будет продлен.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил: «Для нашего общества наступили тяжелые времена, каждый день мы вынуждены регистрировать новые летальные исходы. Эта боль от потери самых слабых повторяется вновь и вновь. Невозможно было представить, что придется наблюдать за тем, как грузовики везут гробы с телами наших сограждан. Все мои мысли и чувства, наши мысли и чувства, сейчас с их родственниками».

Россия передала Италии 600 аппаратов искусственной вентиляции легких, итальянским врачам помогают около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии. Из Китая в страну приехала уже третья группа экспертов. Армия США направила медицинское оборудование в больницы Ломбардии, сообщает «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 25.03.20

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