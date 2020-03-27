В Италии за сутки от коронавируса снова погибло более 600 человек

Ситуация с коронавирусом в Италии пока остаётся очень тяжелой.

За минувшие сутки на Апеннинах от COVID-19 скончались 662 человека. В среду за тот же период летальных исходов было 683. Инфицированных за 24 часа – плюс четыре с половиной тысячи – на тысячу больше чем накануне.

С начала эпидемии заразились свыше 80 тысяч. Болезнь унесла жизни более восьми тысяч человек, сообщает «Евроньюс». Жертвами эпидемии стали так же уже 33 врача. Заражены 6200 медработриков.

Рим, Елена Васильева

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