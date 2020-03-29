В Италии найдена деревня, где люди не болеют COVID-19

В Италии найден один населённый пункт, где нет ни одного случая коронавирусной инфекции нового типа. Речь идёт о деревушке Феррера-Эрбоньоне, которая находится в провинции Павия в Ломбардии. Среди жителей Ферреры-Эрбоньоне, многим из которых сильно за 60, нет ни одного – пока, по крайней мере – инфицированного коронавирусом, сообщает «Евроньюс».

Сами феррера-эрбоньонцы сичтают, что их организм вырабатывает особые антитела.

«Антитела, да. Мы выходим из дома, но мы не заражаемся», – говорят жители.

По словам мэра Ферреры-Эрбоньоне Джованни Фассины, «нужно провести проверку и диагностику, мы не можем утверждать, что у нас нет вирусоносителей, не исключено, что ответ на вопрос – в наличии этих антител. Но это наука должна проверить и доказать, за ней – последнее слово».

При этом меры изоляции жители Ферреры-Эрбоньоне соблюдают.

Рим, Клена Васильева

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