В Италии начали снижаться показатели смертности и заболеваемости COVID-19

В Италии в воскресенье коронавирус унёс жизни 756 человек. Статистика отмечает снижение уровня смертности: в субботу скончались 889 заболевших. Упало и количество новых заражений: 5217 – это самый низкий показатель за четыре дня. В больницах остаются почти 74 тысячи пациентов. Врачи осторожно выражают надежду на улучшение ситуации, сообщает «Евроньюс». Но про то, что пик пандемии в стране процент, официально никто не говорит. Нужна более длительная тенденция на улучшение показателей.

«Это большие изменения, примерно 10-15% за день, они отражают тот факт, что система здравоохранения выполняет свои задачи, а предпринятые меры приносят результаты. С такой тенденцией мы сможем сохранить больше жизней», – рассказывает пульмонолог Лука Рикельди.

Отметим, что более половины смертей от COVID-19 в мире приходятся на Италию с Испанией. Скорбный список превышает 33 500 человек.

В Мадриде в морг пришлось превратить один из крытых катков. Смертность в Испании не снижается: 838 заболевших скончались в воскресенье. Но в то же время новых случаев заражения всё меньше: по данным минздрава, темпы снизились вдвое за три минувших дня.

Правительство страны на этом фоне одобрило программу, по которой работники, остающиеся из-за карантина дома, продолжат получать зарплату в полном объёме, даже если не смогут выполнять свои обязанности удалённо.

В Великобритании, как и в большинстве других стран, карантинные меры называют беспрецедентными для мирного времени. При этом британский минздрав предупреждает, что к «докоронавирусной» жизни королевство может не вернуться в течение полугода, а то и больше. В правительстве говорят об огромной опасности резкой отмены карантинных мер: даже если статистика будет выглядеть обнадёживающе, снятие ограничений может привести к новой неконтролируемой вспышке, сообщает «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

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