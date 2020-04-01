У итальянцев после трёх недель карантина заканчиваются терпение и деньги

У итальянцев начали сдавать нервы. Люди, запертые в карантин уже три недели, начинают бунтовать – заканчиваются терпение и, что важно, деньги на еду.

Три недели назад итальянцы отреагировали на ограничение передвижения проявлением солидарности. Но теперь, похоже, моральный дух слабеет и по мере усиления влияния изоляции усиливается гнев на государство.

В сети уже появляются примеры гнева. Так, на одном из видео некий мужчина в Бари кричит перед дверями банка: «У меня больше нет денег!».

«Вы должны увидеть нашу кухню, там вообще ничего нет!» – говорит другой человек на видео, гуляющем по соцсетям.

В Неаполе мужчина с маской на лице на прошлой неделе пытался забрать корзину, не заплатив за хлеб, томатный соус, масло и печенье. Вокруг него сформировалась группа людей, чтобы защитить его.

«Дело не в том, что он не хочет платить. У него нет денег, он голоден», – сказал один из местных жителей. В итоге за еду заплатил кто-то из добровольцев.

Отметим, что в выходные дни в супермаркетах Палермо дежурила вооруженная полиция, так как магазины боялись, что люди откажутся платить за еду, потому что денег у них больше нет.

Отметим, что карантин в Италии пока продлен до Пасхи, 12 апреля 2020 года.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 01.04.20

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