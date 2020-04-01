Пандемия в Италии показала первые признаки замедления

В Италии за последние сутки скончались 727 человек: на 110 меньше, чем на день ранее. А новых подтверждённых случаев – 2973, на тысячу с лишним меньше

Власти страны уже накануне выражали надежду на то, что пик эпидемии пройден, и в ближайшее время скорость распространения COVID-19 начнёт снижаться, сообщает «Евроньюс».

При этом в Ломбардии – наиболее пострадавшем регионе – объявили, что у них рост темпов заражения коронавирусом прекратился. На этот регион приходится больше половины всех смертей, но и 2/3 выздоровевших – тоже в Ломбардии.

От болезни оправились почти 17 тысяч итальянцев из 110 тысяч заболевших. Число скончавшихся превысило 13 тысяч.

Но несмотря на проблеск надежды в северных районах, медики опасаются второй волны на юге Апеннинского полуострова. Рим в среду принял решении продлить карантинные меры до 13 апреля.

По словам папы римского Франциска, пережить длительную изоляцию людям помогают в том числе средства массовой информации. Сотрудникам СМИ, которые остаются на рабочем месте, он посвятил утреннюю молитву в своей ватиканской резиденции, сообщает «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 01.04.20

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