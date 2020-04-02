Италию от коронавируса спасет только тотальный карантин – китайский вирусолог

Никаких полумер, только полное прекращение всех видов деятельности, включая остановку всех предприятий, офисов и магазинов на месяц – это лучший рецепт для борьбы с пандемией, считает китайский вирусолог Чиоу Инцин, возглавляющий китайскую медицинскую делегацию в Италии. По мнению эксперта, ситуация в стране требует «реального коллективного блока всех действий, как это было в Китае».

Тотальный карантин – единственный способ добиться «строгого контроля за распространением болезни, в противном случае все больше и больше людей будут болеть и больницы этого не выдержал», – рассказал казал китайский эксперт Il Fatto Quotidiano.

Ещё одной проблемой Италии вирусолог из КНР считает то, что больницы расположены в старых зданиях – это не позволяет адаптировать их под актуальные запросы во время пандемии коронавируса.

«Это не критика, нам также пришлось строить новые больницы. Но у нас был еще запас их от эпидемии атипичной пневмонии», – пояснил Чиоу Инцин.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 02.04.20

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