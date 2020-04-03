В Италии от коронавируса умерли почти 14 тысяч человек

В Италии за сутки от коронавируса скончались 760 человек. Общее число жертв с начала пандемии почти достигло 14 тысяч. Италия остаётся на первом месте в мире по количеству смертей. Общее заражённых за всё время превысило 115 тысяч – более 18 тысяч из них уже здоровы, сообщает «Евроньюс».

Ранее в Риме выступали с сообщениями о том, что прирост новых случаев и смертей стабилизировался, эпидемия в стране достигла пика – но говорить о том, что он переходит в снижение, пока рано.

Карантин в Италии продлится, по меньшей мере, до 13 апреля. В четверг мэр Милана заявил, что даже если меры изоляции будут сняты, не исключён сценарий, при котором их придётся потом ввести вновь. Единственная гарантия безоговорочной отмены карантина, по словам градоначальника – изобретение эффективной вакцины против коронавируса нового типа.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 02.04.20

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