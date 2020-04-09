Премьер Италии призвал коллег договориться по евробондам, иначе Европе придет конец

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал Европейский Союз (ЕС) ослабить свои бюджетные правила, предупредив, что неспособность сделать это может означать «конец Европы».

Члены блока в настоящее время не могут найти согласия из-за экономической реакции на вспышку коронавируса. Конте призвал своих коллег к коллективным действиям в интервью немецкой газете Bild.

«Европейские страны должны действовать без всяких проблем», – считает Конте.

Национальные реакции на то, что он назвал величайшей «чрезвычайной ситуацией», с которой континент столкнулся после Второй мировой войны, рискуют быть «менее эффективными, чем скоординированные действия Европы и могут поставить под угрозу европейскую мечту», – добавил он.

«Если Европа не предоставит себе финансовые инструменты для решения этой проблемы, такие как еврооблигации, Италия будет вынуждена столкнуться с чрезвычайной ситуацией и возобновлением своих собственных ресурсов», – сказал он, имея в виду предлагаемую форму коллективного долга ЕС, против которого были Германия и Нидерланды. «Чтобы не потерять конкурентоспособность, нам нужны еврооблигации», – сказал Конте.

«Мы конкурируем с Китаем, с США – посмотрим, что они предпримут. В Соединенных Штатах мы говорим о маневре, который составляет около 13% ВВП », – сказал он. «Если Европа не отреагирует так же, она останется позади».

Италия не «просит у других денег», сказал Конте, стремясь успокоить тех, кто выступает против коллективного долга.

«Еврооблигации полезны, и они не означают, что долг Италии должен оплачиваться гражданами Германии или Нидерландов, – сказал он. – Мы выплачиваем долг, мы всегда это делали».

Кроме того, Конте отметил, что коллективные долговые обязательства были «не о том, что немцы должны помогать итальянцам», а о том, что европейцы действуют, «чтобы помогать друг другу в их общих интересах».

«Я задаю вопрос гражданам Германии. Вы действительно думаете, что Германия может действовать и иметь экономические преимущества, если другие страны переживут серьезную рецессию?» – отметил премьер Италии.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 09.04.20

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