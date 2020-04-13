В Италии и Франции упала суточная смертность от Covid-19

Италия и Франция обнадеживающе прожили последние сутки: смертность от Covid-19 падает. Департамент гражданской защиты Италии сообщили о 431 смерти за сутки – это самый низкий показатель за три с половиной недели. С момента начала эпидемии в этой стране болезнь унесла 19,899 жизней. Более 156 тысяч итальянцев инфицированы коронавирусом, более 3 тысяч при этом находятся в реанимации.

Во Франции за последние сутки болезнь унесла жизни пятисот шестидесяти одного человека. Этот показатель быстро снижается третий день подряд. По данным министерства здравоохранения, с первого марта от эпидемии умерли более 14 тысяч жителей Франции – около трети в домах престарелых, две трети – в больницах. Без малого 32 тысячи французов госпитализированы, сообщает «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 12.04.20

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