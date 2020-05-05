Итальянцы на карантине стали покупать больше яиц, масла и муки

Траты итальянцев, два месяца просидевших в карантине из-за Covid-19, выросли. Как сообщает агенство ansa.it, в первом квартале этого года расходы на питание у семей выросли на 7 процентов.

Это самое сильное изменение в структуре трат итальянцев за последние десять лет. В продуктовой корзине перечислены три лидера покупок: это яйца с рекордными продажами в 14%, масло и производные зерновых (мука, семолина и т.д.) с ростом покупок на 8 %.

Исследование спроса в Италии показало, что в марте 2020 года потребление домашних хозяйств увеличилось на 18%, что и привело к росту трат в первом квартале.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 05.05.20

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